Лещенко (Гультяева) Анна Денисовна
Место рождения
Дата рождения09.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1887 ст.
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1908 ст.
Дочь: Лещенко Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Лещенко Иван Матвеевич
Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно