Лещенко (Гультяева) Анна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко (Гультяева) Анна Денисовна

Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1887 ст.

Отец: Гультяев Денис Никитич

Мать: Гультяева Прасковья Степановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Лещенко Иван Матвеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1908 ст.

Дочь: Лещенко Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Лещенко Иван Матвеевич

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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