Архипова (Татаринцева) Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
12.04.1898 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.
Дочь: Архипова Ирина Кондратьевна
Отец ребёнка: Архипов Кондратий Ефимович
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно