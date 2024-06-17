Архипова (Татаринцева) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Татаринцева) Марфа Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Татаринцев Егор Онисимович

Мать: Татаринцева Мария Яковлевна

Бракосочетание
12.04.1898 ст.

Муж: Архипов Кондратий Ефимович

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.04.1899 ст.

Дочь: Архипова Ирина Кондратьевна

Отец ребёнка: Архипов Кондратий Ефимович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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