Лоскутова (Батиева Batieff) Матрена Matrona Мартыновна Martin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Батиева Batieff) Матрена Matrona Мартыновна Martin

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Около 1922

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лоскутов Loskutoff Григорий George Васильевич William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George

Russia Карская обл., Турция с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Patronia William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George

Russia
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Лоскутов (loskutoff) Иван Ivan Васильевич William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George

Russia
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Nuda William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George

Russia
Рождение ребёнка
1920

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Васильевич William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Manya William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George

Смерть
Около 1922
Russia
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