Лоскутова (Батиева Batieff) Матрена Matrona Мартыновна Martin
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиОколо 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лоскутов Loskutoff Григорий George Васильевич William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George
Russia Карская обл., Турция с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Patronia William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George
Russia
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Лоскутов (loskutoff) Иван Ivan Васильевич William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George
Russia
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Nuda William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George
Russia
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Manya William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Григорьевич George
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1922
Russia