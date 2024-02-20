Пичахчи Николай Юрьевич
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Пичахчи Юрий Дмитриевич
Мать: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Пичахчи Георгий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно