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Пичахчи Георгий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Пичахчи Николай Юрьевич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
03.07.1889

Жена: Пичахчи Мария Евфимовна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-26,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-6
Рождение ребёнка
08.08.1892

Дочь: Кирякулова София Георгиевна

Мать ребёнка: Пичахчи Мария Евфимовна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ЦАДО . Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-158,зап-35
Рождение ребёнка
1900

Сын: Пичахчи Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Пичахчи Мария Евфимовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Пичахчи Мария Евфимовна

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Балабан Хубус Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Пичахчи Мария Евфимовна

Смерть
Неизвестно
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