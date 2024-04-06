Дарья Филипповна (Дитятева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиОколо 1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1784 ст.
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Дитятева Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович
ГАТО ф.263,оп.1, д.52
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Дитятева Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович
ГАТО ф.263,оп.1,д.52
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дитятева Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Дитятев Иван Тимофеевич мл.
Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович
ГАТО ф.263,оп1,д.52
Рождение ребёнка
1800 ст.
Дочь: Дитятева Наталья (Настасья) Тимофеевна
Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович
Смерть
Около 1820 ст.