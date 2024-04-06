Дарья Филипповна (Дитятева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Филипповна (Дитятева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Около 1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1784 ст.

Муж: Дитятев Тимофей Агафонович

Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Дитятева Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГАТО ф.263,оп.1, д.52
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Дитятева Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГАТО ф.263,оп.1,д.52
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дитятева Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Дитятев Иван Тимофеевич мл.

Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
ГАТО ф.263,оп1,д.52
Рождение ребёнка
1800 ст.

Дочь: Дитятева Наталья (Настасья) Тимофеевна

Отец ребёнка: Дитятев Тимофей Агафонович

Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Около 1820 ст.
Шадрино, Калманский муниципальный район, Алтайский край

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