Юртаев Ефим Васильев
мужской, родился 1831, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Терентьев1808 г.р.
МатьПрасковья1814 г.р.
Супруги
Юртаева Степанида Васильева1830 г.р.
Дети
Иван Ефимов Ион Ефимов / Иван Ефимов1850 г.р.
Юртаев Маркелл Ефимов1853 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Василий Терентьев
Мать: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Ефимов Ион Ефимов / Иван Ефимов
Мать ребёнка: Юртаева Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Юртаева Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мартенкина (Юртаева) Аксинья Ефимова / Ксения Ефимова
Мать ребёнка: Юртаева Степанида Васильева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Елена Ефимова
Мать ребёнка: Юртаева Степанида Васильева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно