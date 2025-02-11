Юртаев Ефим Васильев 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаев Ефим Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Терентьев1808 г.р.
Мать
Прасковья1814 г.р.
Супруги
Юртаева Степанида Васильева1830 г.р.
Дети
Иван Ефимов Ион Ефимов / Иван Ефимов1850 г.р.
Юртаев Маркелл Ефимов1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Василий Терентьев

Мать: Прасковья

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юртаева Степанида Васильева

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

21

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

19

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Ефимов Ион Ефимов / Иван Ефимов

Мать ребёнка: Юртаева Степанида Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Юртаев Маркелл Ефимов

Мать ребёнка: Юртаева Степанида Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мартенкина (Юртаева) Аксинья Ефимова / Ксения Ефимова

Мать ребёнка: Юртаева Степанида Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Елена Ефимова

Мать ребёнка: Юртаева Степанида Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
Неизвестно

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