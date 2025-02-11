(Куликова) Агриппина Власова
женский, родилась 1872, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла 18.08.1872, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКуликов Влас Васильев1853 г.р.
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Рождение
1872
Отец: Куликов Влас Васильев
Мать: ?
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.08.1872
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область