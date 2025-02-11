(Куликова) Агриппина Власова 1872 — найти родственников по фамилии на Familio

(Куликова) Агриппина Власова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1872, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла 18.08.1872, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Куликов Влас Васильев1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Куликов Влас Васильев

Мать: ?

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
18.08.1872
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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