Филимон Васильев
мужской, родился 17.11.1853, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 12.12.1855, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецВасилий Тимофеев1833 г.р.
МатьВасса Николаева1832 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1853
Отец: Василий Тимофеев
Мать: Васса Николаева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.12.1855
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область