Филимон Васильев 17.11.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Филимон Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 17.11.1853, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 12.12.1855, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Василий Тимофеев1833 г.р.
Мать
Васса Николаева1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1853

Отец: Василий Тимофеев

Мать: Васса Николаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.12.1855
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Натурально

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