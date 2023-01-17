Панин Тарас Федорович
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Панин Федор Терентьевич
Мать: не указана
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Панина Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Татьяна Семеновна