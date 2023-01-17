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Панин Тарас Федорович

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Место рождения

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1822 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Панин Федор Терентьевич

Мать: не указана

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Родился в слободке Огибной Волчанского уезда Слободско-Украинской губернии.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Панин Емельян Тарасович

Мать ребёнка: Панина Татьяна Семеновна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Панин Семен Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Татьяна Семеновна

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