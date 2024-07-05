Литвинов Авраам ...
Место рождения
Дата рождения29.10.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1912 ст.
Отец: не указан
Внебрачный ребёнок.
Крещение
04.11.1912 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники деревни Молоки крестьянин Иоанн Яковлев Кучеренко и крестьянская жена Домна Владимировна Чирва.
Смерть
Неизвестно