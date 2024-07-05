Литвинов Авраам ... 29.10.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинов Авраам ...

Место рождения

Молочинская, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

29.10.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

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Рождение
29.10.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: (Литвинова) Марина Трофимовна

Молочинская, Юдинская волость, Каинский уезд
Внебрачный ребёнок.
Крещение
04.11.1912 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники деревни Молоки крестьянин Иоанн Яковлев Кучеренко и крестьянская жена Домна Владимировна Чирва.
Смерть
Неизвестно

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