Агриппина Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смерти01.02.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: Федор Максимов
Мать: Елена Савина
Бракосочетание
08.11.1857 ст.
Муж: Игнатий Григорьев
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1860 ст.
Сын: Михаил Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Григорьев
Рождение ребёнка
10.05.1862 ст.
Дочь: Лукерья Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Григорьев
Рождение ребёнка
30.12.1864 ст.
Дочь: Анисья Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Дочь: Александра Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Григорьев
Рождение ребёнка
31.07.1870 ст.
Дочь: Евдокия Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Григорьев
Рождение ребёнка
Около ?.06.1872 ст.
Сын: Федор Игнатьев
Отец ребёнка: Игнатий Григорьев
Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.
Дочь: Александра Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Григорьев
Рождение ребёнка
16.08.1877 ст.
Дочь: Наталья Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Григорьев
Смерть
01.02.1911 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
03.02.1911 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза