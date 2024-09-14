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Агриппина Федорова

Место рождения

Ракитино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

01.02.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Федор Максимов

Мать: Елена Савина

Ракитино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
08.11.1857 ст.

Муж: Игнатий Григорьев

Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1860 ст.

Сын: Михаил Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Григорьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
10.05.1862 ст.

Дочь: Лукерья Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Григорьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1864 ст.

Дочь: Анисья Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Григорьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Дочь: Александра Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Григорьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
31.07.1870 ст.

Дочь: Евдокия Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Григорьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1872 ст.

Сын: Федор Игнатьев

Отец ребёнка: Игнатий Григорьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.

Дочь: Александра Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Григорьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1877 ст.

Дочь: Наталья Игнатьева

Отец ребёнка: Игнатий Григорьев

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
01.02.1911 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
03.02.1911 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза

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