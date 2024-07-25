(Ковтупова) Мелания Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ковтупова) Мелания Максимовна

(Ковтупова) Мелания Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1909

Сын: Плодистый Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Плодистый Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1916

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Плодистый Игнатий Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.