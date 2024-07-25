(Ковтупова) Мелания Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1909
Сын: Плодистый Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Плодистый Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1916
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Плодистый Игнатий Петрович
Смерть
Неизвестно