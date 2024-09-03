Перевозчикова (Пантюхина) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Перевозчикова) Татьяна
Отец ребёнка: Перевозчиков Анатолий
Рождение ребёнка
08.03.1958
Отец ребёнка: Перевозчиков Анатолий
Смерть
Неизвестно