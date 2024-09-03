Перевозчикова (Пантюхина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозчикова (Пантюхина) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозчиков Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Перевозчикова) Татьяна

Отец ребёнка: Перевозчиков Анатолий

Рождение ребёнка
08.03.1958

Сын: Перевозчиков Владимир

Отец ребёнка: Перевозчиков Анатолий

Смерть
Неизвестно

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