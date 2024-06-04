(Симакова) Настасья Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Симаков Николай Иванов
Мать: Симакова Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1862
Муж: Мокеев? Иван Иванов
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1862