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(Симакова) Настасья Николаева

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Симаков Николай Иванов

Мать: Симакова Акулина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1862

Муж: Мокеев? Иван Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1862

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