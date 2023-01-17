Мамаева (?) Ольга Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева (?) Ольга Семёновна

Мамаева (?) Ольга Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1885

Сын: Мамаев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Мамаев Павел Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.08.1892

Сын: Мамаев Семён Павлович

Отец ребёнка: Мамаев Павел Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.06.1894

Сын: Мамаев Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Мамаев Павел Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.10.1896

Сын: Мамаев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Мамаев Павел Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Павел Логинов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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