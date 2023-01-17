Мамаева (?) Ольга Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1885
Отец ребёнка: Мамаев Павел Логинов
Рождение ребёнка
31.08.1892
Отец ребёнка: Мамаев Павел Логинов
Рождение ребёнка
05.06.1894
Отец ребёнка: Мамаев Павел Логинов
Рождение ребёнка
15.10.1896
Отец ребёнка: Мамаев Павел Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамаев Павел Логинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно