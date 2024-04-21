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Сорокин Емельян Николаевич

Место рождения

Благодатная, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Емельян Ананьевич

Мать: не указана

Благодатная, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Астафьева) Матрона Устиновна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сорокин Яков Емельянович

Мать ребёнка: Сорокина (Астафьева) Матрона Устиновна

Рождение ребёнка
06.06.1915

Дочь: (Сорокина) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Сорокина (Астафьева) Матрона Устиновна

Благодатная, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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