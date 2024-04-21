Сорокин Емельян Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Емельян Ананьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Сорокина (Астафьева) Матрона Устиновна
Рождение ребёнка
06.06.1915
Дочь: (Сорокина) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Сорокина (Астафьева) Матрона Устиновна
Смерть
Неизвестно