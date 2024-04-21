Сорокина (Астафьева) Матрона Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Астафьева) Матрона Устиновна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

31.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1885

Отец: Астафьев Устин Федорович

Мать: Астафьева Устина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Емельян Николаевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сорокин Яков Емельянович

Отец ребёнка: Сорокин Емельян Николаевич

Рождение ребёнка
06.06.1915

Дочь: (Сорокина) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Сорокин Емельян Николаевич

Благодатная, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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