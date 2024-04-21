Сорокина (Астафьева) Матрона Устиновна
Место рождения
Дата рождения31.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Сорокин Емельян Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1915
Дочь: (Сорокина) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Сорокин Емельян Николаевич
Благодатная, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно