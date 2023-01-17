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Шамсибану Шагизиганова
Шамсибану Шагизиганова
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Место рождения
Лаклы
Дата рождения
1825
Пол
Женский
Отец
Шагизиган Худайбирдеов
1790 г.р.
Мать
Гульсумбану
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец:
Шагизиган Худайбирдеов
Мать:
Гульсумбану
Лаклы
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