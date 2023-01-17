Шамсибану Шагизиганова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсибану Шагизиганова

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Место рождения

Лаклы

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шагизиган Худайбирдеов

Мать: Гульсумбану

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