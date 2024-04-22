Хейсин Марк Хаимович
Место рождения
Дата рождения25.03.1897 ст.
Дата смерти15.12.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1897 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 5об
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | 6) Марк (9 мес. от мл... Показать все
Смерть
15.12.1897 ст.
Причина смерти: «От воспаления мозгов» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 407 - Актовые записи о смерти еврейс... Показать все