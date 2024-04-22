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Хейсин Марк Хаимович

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

25.03.1897 ст.

Дата смерти

15.12.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1897 ст.

Отец: Хейсин Фома (Хаим) Исаевич

Мать: Хейсина Юлия (Юспа) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 5об
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | 6) Марк (9 мес. от мл... Показать все
Смерть
15.12.1897 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От воспаления мозгов» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 407 - Актовые записи о смерти еврейс... Показать все
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