Кашафитдин Минхажетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашафитдин Минхажетдинович

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Место рождения

Шигаево

Дата рождения

20.09.1903

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903

Отец: Минхажетдин Мухаметшакиров

Мать: не указана

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