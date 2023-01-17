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Кашафитдин Минхажетдинович
Кашафитдин Минхажетдинович
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Место рождения
Шигаево
Дата рождения
20.09.1903
Пол
Мужской
Отец
Минхажетдин Мухаметшакиров
1878 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903
Отец:
Минхажетдин Мухаметшакиров
Мать: не указана
Шигаево
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