Ацеховский Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ацеховский Геннадий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ацеховский Владимир

Мать: Любовь Тереньтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ацеховская Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Эльвира Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ацеховский Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Эльвира Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эльвира Викторовна

Смерть
Неизвестно
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