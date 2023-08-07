Ацеховский Геннадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ацеховский Владимир
Мать: Любовь Тереньтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ацеховская Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Эльвира Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ацеховский Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Эльвира Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эльвира Викторовна
Смерть
Неизвестно