Жабин Николай Андреевич 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жабин Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

19.06.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Жабин Андрей Емельянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

возможный брак и рождение https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/89
Восприемник
14.01.1877 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/105 указан Полковников
Смерть
19.06.1896 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/125

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