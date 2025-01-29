Жабин Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти19.06.1896 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Жабин Андрей Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
возможный брак и рождение https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/89
Восприемник
14.01.1877 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/105 указан Полковников
Смерть
19.06.1896 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/125