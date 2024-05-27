Мясникова (Портнягина) Анна Васильева
Место рожденияСтарикова
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Мясникова) Матрена Яковлева
Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Мясникова) Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов
Смерть
Неизвестно