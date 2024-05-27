Мясникова (Портнягина) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Портнягина) Анна Васильева

Место рождения

Старикова

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Яков Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Мясников Данило Яковлев

Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Мясников Иван Яковлев

Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Мясников Сидор Яковлев

Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Мясникова) Матрена Яковлева

Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Мясников Никон Яковлев

Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Мясникова) Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мясников Архип Яковлев

Отец ребёнка: Мясников Яков Иванов/ Иоанов

Смерть
Неизвестно

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