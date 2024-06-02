Анисимов Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения26.10.1797
Дата смерти11.03.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1797
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1826
Дочь: Васильева (Анисимова) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Анисимова (Шароглазова) Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
18.09.1833
Дочь: Сахаровская (Анисимова) Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Анисимова (Шароглазова) Ирина Ефимова
Смерть
11.03.1846