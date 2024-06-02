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Анисимов Дмитрий Федорович

Место рождения

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

26.10.1797

Дата смерти

11.03.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1797

Отец: Анисимов Федор Михайлович

Мать: Анисимова (Вологжанина) Агрипина Матвеевна

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова (Шароглазова) Ирина Ефимова

Рождение ребёнка
19.05.1826

Дочь: Васильева (Анисимова) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Анисимова (Шароглазова) Ирина Ефимова

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.09.1833

Дочь: Сахаровская (Анисимова) Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Анисимова (Шароглазова) Ирина Ефимова

Барлук, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
11.03.1846

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