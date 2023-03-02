Извекова (Извекова) Татьяна Тимофеевна
женский, родилась 1818, Бердянск
умерла 25.10.1890, Бердянск
ОтецТимофейНеизвестно г.р.
Дети
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Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Дочь: (Извекова) Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Филимон Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Конон Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Захар Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Никита Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков, II Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Дочь: (Извекова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович
Сын: Извеков Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович