Извекова (Извекова) Татьяна Тимофеевна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Извекова (Извекова) Татьяна Тимофеевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1818, Бердянск

умерла 25.10.1890, Бердянск

Отец
ТимофейНеизвестно г.р.
Дети
Извеков Петр Афанасьевич12.09.1841 г.р.
(Извекова) Прасковья Афанасьевна08.10.1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
12.09.1841

Сын: Извеков Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
08.10.1842

Дочь: (Извекова) Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Извеков Филимон Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Извеков Лев Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Извеков Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Извеков Конон Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Извеков Захар Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1853

Сын: Извеков Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Извеков Никита Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Извеков, II Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1856

Дочь: (Извекова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Извеков Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Извеков Афанасий Петрович

Смерть
25.10.1890

Похороны
26.10.1890

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