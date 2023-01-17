Неретина Анна Максимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Неретин Георгий (Егор) Артамонов
Отец ребёнка: Неретин Артамон Андреев
Рождение ребёнка
Около 1916 ст.
Отец ребёнка: Неретин Артамон Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неретин Александр Артамонов
Отец ребёнка: Неретин Артамон Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Артамонова
Отец ребёнка: Неретин Артамон Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно