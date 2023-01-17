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Неретина Анна Максимова

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Неретин Георгий (Егор) Артамонов

Отец ребёнка: Неретин Артамон Андреев

Рождение ребёнка
Около 1916 ст.

Сын: Неретин Андрей Артамонов

Отец ребёнка: Неретин Артамон Андреев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неретин Александр Артамонов

Отец ребёнка: Неретин Артамон Андреев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Артамонова

Отец ребёнка: Неретин Артамон Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неретин Артамон Андреев

Смерть
Неизвестно
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