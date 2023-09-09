Микаелян Сумбат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микаелян Мугуч Сумбатович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1904
Сын: Тонаканян Торгом Сумбатович
Мать ребёнка: не указана
Артик, Община Артик, Ширакская область
Смерть
Неизвестно