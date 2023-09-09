Микаелян Сумбат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микаелян Сумбат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микаелян Ваик Сумбатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микаелян Мугуч Сумбатович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1904

Сын: Тонаканян Торгом Сумбатович

Мать ребёнка: не указана

Артик, Община Артик, Ширакская область
Смерть
Неизвестно

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