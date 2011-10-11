Будов Станислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будов Станислав Александрович

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Место рождения

с. Шамбала, Устюжского р-на, Вологодской обл.

Дата рождения

18.09.1928

Дата смерти

11.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1952

Сын: Будов Леонид Станиславович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.10.2011

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