Будов Станислав Александрович
Место рожденияс. Шамбала, Устюжского р-на, Вологодской обл.
Дата рождения18.09.1928
Дата смерти11.10.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1952
Сын: Будов Леонид Станиславович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.10.2011