Ипполитова Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипполитова Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Лаврентий Ефимович

Рождение ребёнка
16.03.1919

Сын: Ипполитов Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ипполитов Лаврентий Ефимович

Ильинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Ипполитов Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ипполитов Лаврентий Ефимович

Ильинка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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