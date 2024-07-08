Блохин Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБлохин Алексей

Блохин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блохин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Солчино, Луховицы, Московская область
Родственная связь предположительная.
Место жительства
Неизвестно
Солчино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Блохин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Солчино, Луховицы, Московская область
дер. Солчина Алпатьевской волости Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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