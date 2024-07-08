Блохин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Родственная связь предположительная.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: не указана
дер. Солчина Алпатьевской волости Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно