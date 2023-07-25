Дергунова (Назарова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1902
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1923
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1927
Сын: Назаров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1939
Дочь: Назарова (Александрова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович