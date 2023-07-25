Дергунова (Назарова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова (Назарова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1902

Отец: Дергунов Иван Стефанович

Мать: ??? (Дергунова) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1923

Сын: Назаров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Назаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1927

Сын: Назаров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1939

Дочь: Назарова (Александрова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Иванович

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