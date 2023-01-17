Мамаева (Перминова) Мария Елестева
Место рожденияз. Новооброчное
Дата рождения1733
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Новооброчное
Рождение ребёнка
1748
Сын: Мамаев Филип Лазарев
Отец ребёнка: Мамаев Лазар Павлович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мамаев Илья Лазарев
Отец ребёнка: Мамаев Лазар Павлович
Бракосочетание
До 1764
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1764