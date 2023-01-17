Мамаева (Перминова) Мария Елестева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Перминова) Мария Елестева

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Место рождения

з. Новооброчное

Дата рождения

1733

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Новооброчное
Рождение ребёнка
1748

Сын: Мамаев Филип Лазарев

Отец ребёнка: Мамаев Лазар Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Мамаев Илья Лазарев

Отец ребёнка: Мамаев Лазар Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1764

Муж: Мамаев Лазар Павлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1764
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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