Сёмкин Трифон Данилов
мужской, родился 1857, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕкатерина Петрова1823 г.р.
ОтецСёмкин Данила Васильев1813 г.р.
Супруги
Сёмкина Марина ИвановаДо 1858 г.р.
Дети
(Сёмкина) Домна Трифонова05.01.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Сёмкин Данила Васильев
Мать: Екатерина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сёмкина Марина Иванова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
05.01.1876
Дочь: (Сёмкина) Домна Трифонова
Мать ребёнка: Сёмкина Марина Иванова
Смерть
Неизвестно