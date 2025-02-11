Сёмкин Трифон Данилов 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Сёмкин Трифон Данилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Екатерина Петрова1823 г.р.
Отец
Сёмкин Данила Васильев1813 г.р.
Супруги
Сёмкина Марина ИвановаДо 1858 г.р.
Дети
(Сёмкина) Домна Трифонова05.01.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сёмкин Данила Васильев

Мать: Екатерина Петрова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сёмкина Марина Иванова

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

51

Рождение ребёнка
05.01.1876

Дочь: (Сёмкина) Домна Трифонова

Мать ребёнка: Сёмкина Марина Иванова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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