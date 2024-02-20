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Золото Илья Трандафилович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

10.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.10.1878
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1878г.лист-152,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-153 | Восприемники: Новокаракубский поселянен-Степан Лазаревич Чакуч и поселянка с.Чердакли-Трифона Каранацина дочь - Вера
Рождение
10.10.1879

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-152,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-153.
Бракосочетание
27.10.1903

Жена: Золото Феодосия Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-193,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-193
Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Золото Николай Ильич

Мать ребёнка: Золото Феодосия Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-158,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-159.
Смерть
Неизвестно
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