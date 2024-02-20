Золото (Чорабай) Феодосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Чорабай) Феодосия Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Чорабай Николай Лазаревич

Мать: Чорабай Елизавета Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
27.10.1903

Муж: Золото Илья Трандафилович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1903г.лист-193,зап.-23,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-193
Рождение ребёнка
06.03.1906

Сын: Золото Николай Ильич

Отец ребёнка: Золото Илья Трандафилович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1906г.лист-158,зап.-35,ГАДО,Ф - 426-2-10 кадр-159.
Смерть
Неизвестно
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