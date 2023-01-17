Прилучная Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович
Бракосочетание
До 1826
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Прилучный Константин Филиппович
Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Афанасия Филипповна
Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Прилучный Александр Филиппович
Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович
Смерть
Неизвестно