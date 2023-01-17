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Прилучная Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1826

Муж: Прилучный Филипп Максимович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Прилучный Константин Филиппович

Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Афанасия Филипповна

Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Прилучный Александр Филиппович

Отец ребёнка: Прилучный Филипп Максимович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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