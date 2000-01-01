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Фёдор Потапов

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Потап

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851

Сын: Петр Фёдорович

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Прасковья Прокофьевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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