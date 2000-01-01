Фёдор Потапов
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Потап
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851
Сын: Петр Фёдорович
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Прасковья Прокофьевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно