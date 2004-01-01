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Максименко Екатерина Петровна
Максименко Екатерина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2004
Пол
Женский
Отец
Максименко Пётр Леонидович
1975 г.р.
Мать
Максименко (Митрюхина) Анна Алексеевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004
Отец:
Максименко Пётр Леонидович
Мать:
Максименко Анна Алексеевна
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