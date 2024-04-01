Аминов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: Аминов Шарап

Мать: Аминова Хамдиса

Рождение ребёнка
17.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
03.09.1958

Дочь: Шашкова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Аминова Лидия Алексеевна

Токмак, Запорожская область, Украина
Смерть
2001
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