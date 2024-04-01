Аминов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1930
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930
Отец: Аминов Шарап
Мать: Аминова Хамдиса
Рождение ребёнка
17.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аминова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
03.09.1958
Дочь: Шашкова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Аминова Лидия Алексеевна
Токмак, Запорожская область, Украина
Смерть
2001