Гусев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Гусева Зинаида Степановна

Мать ребёнка: (?) Анфиса Васильевна

Село Медведково Середского района Ивановской области
Рождение ребёнка
1927

Сын: Гусев Николай Нестерович

Мать ребёнка: (?) Анфиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Капитолина Степановна

Мать ребёнка: (?) Анфиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (?) Анфиса Васильевна

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