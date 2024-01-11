Гусев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Гусева Зинаида Степановна
Мать ребёнка: (?) Анфиса Васильевна
Село Медведково Середского района Ивановской области
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: (?) Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Капитолина Степановна
Мать ребёнка: (?) Анфиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (?) Анфиса Васильевна