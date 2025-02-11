Кузьма До 1779 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1779, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Сидор Кузьмин1797 г.р.
Данила Кузьмин1802 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сидор Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1802

Сын: Данила Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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