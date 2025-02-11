Анна Григорьева
женский, родилась 08.12.1847, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 20.05.1848, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецГригорий Михайлов1811 г.р.
МатьФеврония Григорьева1818 г.р.
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Рождение
08.12.1847
Отец: Григорий Михайлов
Мать: Феврония Григорьева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.05.1848
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область