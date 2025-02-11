Анна Григорьева 08.12.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.12.1847, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 20.05.1848, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Григорий Михайлов1811 г.р.
Мать
Феврония Григорьева1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1847

Отец: Григорий Михайлов

Мать: Феврония Григорьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.05.1848
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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