Салахиева (Мифтахова) Халимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахиева (Мифтахова) Халимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мифтахов Ибрагим

Мать: Мифтахова (Рахимова) Каримя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саляхиев Камил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саляхиев Камил

Рождение ребёнка
25.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саляхиев Камил

Рождение ребёнка
20.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саляхиев Камил

Смерть
Неизвестно

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