Кузнецов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1883
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1883
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
08.11.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1905
Рождение ребёнка
23.06.1906
Сын: Кузнецов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: (Кузнецова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1916
Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1917
Сын: Кузнецов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Кузнецова) Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1921
Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна
Смерть
После 01.07.1951