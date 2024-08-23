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Кузнецов Михаил Васильевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1883

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1883

Отец: Кузнецов Василий 1-Й Васильевич

Мать: Кузнецова (Климушкина) Прасковья Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
08.11.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1905

Жена: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Кузнецов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Кузнецова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Кузнецов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1916

Сын: Кузнецов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1917

Сын: Кузнецов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Кузнецова) Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Кузнецов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Кузнецов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кузнецов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Никулина) Евдокия Васильевна

Смерть
После 01.07.1951

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