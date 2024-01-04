Рогозина (Касьянова) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина (Касьянова) Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1915

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1915

Отец: Касьянов Николай

Мать: Касьянова Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогозин Антон Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогозин Антон Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
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