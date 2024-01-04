Рогозина (Касьянова) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1915
Отец: Касьянов Николай
Рождение ребёнка
05.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогозин Антон Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогозин Антон Степанович
Работа или профессия
Неизвестно