(Пироженко / Пирожков /) Вера Антоновна
Место рождения
Дата рождения10.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1910г.лист-175,зап.-100,ГАВО,Ф - И331-9-11
Крещение
11.09.1910
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Дмитрий Федорович Пирожков и Параскева Михайловна Очеретова
Смерть
Неизвестно