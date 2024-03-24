Иванов Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Иванова Антонина Гаврииловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Людмила Гаврииловна
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно