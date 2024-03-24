Иванов Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Гавриил Иванович

Место рождения

Бирюли, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бирюли, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Иванова Антонина Гаврииловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Людмила Гаврииловна

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Татьяна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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