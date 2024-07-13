Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипотенко Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Сипотенко Афанасий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипотенко Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Сипотенко Афанасий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно