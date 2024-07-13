Анна Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Алексеевна

Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипотенко Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Сипотенко Афанасий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипотенко Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Сипотенко Афанасий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сипотенко Афанасий Кириллович

Смерть
Неизвестно

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