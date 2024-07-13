Сипотенко Владимир Афанасьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сипотенко Владимир Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сипотенко Афанасий Кириллович

Мать: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипотенко (Павленко) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипотенко (Павленко) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипотенко (Павленко) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сипотенко (Павленко) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сипотенко (Павленко) Людмила

Смерть
Неизвестно

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